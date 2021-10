Nedved: “Mi aspetto più gol. Dopo una sconfitta c’è sempre rabbia”

Le parole del Vicepresidente della Juventus a pochi minuti dall'inizio della sfida contro il Sassuolo

redazionejuvenews

L'ex calciatore della Juventus, oggi Vicepresidente della squadra bianconera, Pavel Nedved, ha parlato intervistato dai microfoni di DAZN a pochi minuti dall'inizio della partita contro il Verona valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie A.

PERCORSO - "Per quello che abbiamo espresso sul campo, pensavamo di avere qualche punto in più, non ce l'abbiamo, è un dato di fatto, ma dobbiamo dire che eravamo sulla strada giusta se non contiamo la partita di mercoledì che è stato uno stop che non ci aspettavamo. Ho visto anche le facce dei giocatori, è stata una bella botta".

ALLEGRI - “Ci sta che la stagione non parta benissimo perchè siamo stati abbastanza sfortunati nelle prime partite, ma sappiamo che ci serve tempo. Noi abbiamo cambiato un allenatore ogni anno negli ultimi tre, Massimiliano Allegri ha bisogno di tempo, come tutti gli allenatori. Lo so che è avvantaggiato, ha un passato qui, sa cosa lo aspettava, ma comunque ha giocatori diversi da quelli che ha avuto prima, perciò è difficile, deve conoscerli, deve metterli bene in campo e per questo serve tempo, ma siamo ancora agli inizi".

CARATTERE - "Dopo una sconfitta qui c'è un'aria molto pesante e c'è sempre voglia di una reazione. I nostri giocatori sono chiamati ad avere una reazione forte perchè eravamo su una strada buona e una partita non può cambiare quello che hai fatto nelle sette precedenti. E se vedi la formazione di oggi, sono tutti giocatori che hanno tante partite nelle gambe, anche internazionali. Vediamo come andrà a finire, ma forse meglio di questa formazione non potevamo mettere".

GOL - “Abbiamo segnato molto poco, con gli attaccanti abbiamo avuto qualche difficoltà. Stiamo cerando un assestamento offensivo che deve ancora avvenire, mi aspetto anche io più gol dalla squadra".