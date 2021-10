Nedved: “Stadium un orgoglio per noi e una casa per i nostri tifosi, il futuro è della Juve”

Le parole del Vicepresidente della Juventus ospite del Salone del Libro di Torino

Il Vicepresidente della Juventus Pavel Nedved, ha parlato ospite del Salone del Libro di Torino, in occasione della presentazione del libro "La casa della Juve", a cura del giornalista Guido Vaciago: "Quando penso allo Stadium, mi viene in mente casa. È l'orgoglio di tutti noi, società e tifosi. Avere lo stadio di proprietà è un grandissimo orgoglio. Rappresenta la casa ma non solo per noi, ma per tutti i nostri tifosi, che vengono allo stadio e la sentono come la propria casa per tifare la propria squadra. Ed è importante che lo sentano anche la squadra e i giocatori, devono far vedere ai tifosi la loro passione, e avere voglia di dimostrare alla gente che va allo stadio per divertirsi".