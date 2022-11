Nedved: “Nantes difficile. Complimenti al nostro settore giovanile”

“ Loro sono sedicesimi ma non vuol dire niente. Si giocherà il prossimo anno, abbiamo tempo per sistemare le cose nostre e loro le loro”.

”Abbiamo affrontato bene le ultime di campionato, senza prendere gol. Siamo ancora indietro con gli infortuni, che sono troppi, anche se chi va in campo sta facendo molto bene”.

”I giovani sono andati forzatamente in campo, vista la situazione, ma hanno risposto alla grande, e abbiamo trovato giocatori già pronti a stare in questa Juve. Con i rientri degli infortunati poi faremo molto meglio, la sosta potrebbe essere benedetta per noi”.