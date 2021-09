Nedved: “Serve una vittoria per aumentare l’autostima”

Le parole del dirigente a pochi minuti dall'inizio della partita

redazionejuvenews

La Juventus sta per scendere in campo per il suo esordio in Champions League nella partita valida per la prima giornata del girone. I bianconeri, reduci dalla brutta partenza in campionato dove hanno guadagnato un solo punto in tre partite, cercheranno questa sera la vittoria, per partire al meglio nella loro avvenuta Europea. A pochi minuti dal fischio d'inizio, il dirigente bianconero ha parlato presentando la partita.

SULLA GARA - "Speriamo ci sia una partita dove riusciamo a vincere, serve per noi, ci serve per l'autostima dei giocatori. Potrebbe esserlo, perchè in Champions League ci sono degli stimoli particolari, ci sono grandi motivazioni e credo che stasera ci saranno delle prestazioni individuali dei nostri giocatori di alto livello".

SUGLI ERRORI - "A me la squadra non è dispiaciuta in due partite su tre, secondo me abbiamo raccolto meno di quello che avremmo meritato. Poi ovviamente non siamo riusciti a rimanere concentrati per novanta minuti e questo lo paghi a caro prezzo. Sono errori che non devono capitare, perchè altrimenti metti a rischio dei punti e io risultati finali".