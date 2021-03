Nedved: “Ronaldo nostro punto di forza. Dispiace non ci siano i tifosi”

Il vicepresidente della Juventus ha parlato

“C’è una grandissima serata. Dispiace che non ci possano essere i tifosi perchè è stato sempre più bello giocare con i tifosi. Ma dobbiamo affrontare questa situazione. In queste partite devi dare sempre qualcosina in più del solito perchè se no difficilmente puoi pensare di passare il turno".