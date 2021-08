Nedved: “Ronaldo in panchina scelta condivisa. Ho visto un bel gruppo”

Il dirigente della Juventus ha parlato

La Juventus sta per scendere in campo contro l'Udinese per la prima partita del campionato, con la squadra di Allegri che spera di iniziare la stagione con una vittoria. Il tecnico bianconero ha qualche problema a centrocampo, ma l'adattamento di Ramsey davanti alla difesa sta coprendo la posizione, in attesa che Locatelli entri in condizione. A pochi minuti dalla partita, il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di DAZN.