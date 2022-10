Nedved: “Stiamo facendo le nostre valutazioni”

La Juventus scende in campo nella dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A ospite dello stadio dei giallorossi del Lecce

La Juventus sta per scendere in campo contro il Lecce, nella sfida valevole per la dodicesima giornata di SerieA. Il vicepresidente dei bianconeri Pavel Nedved ha parlato a pochi minuti dall'inizio della sfida.

”Stiamo valutando tutto quello che abbiamo da raggiungere. Credo che come obiettivi, come numero, sono rimasti gli stessi. C'è l'Europa League da raggiungere, in campionato siamo in ritardo ma oggi c'è da giocare. Ci siamo su tutto, lavoreremo per ottenere i risultati".

"In campionato veniamo da due vittorie importanti, non abbiamo preso gol. Le parole post Benfica sono normali, dopo la sconfitta e l'uscita dalla Champions, non è stata facile la gestione, abbiamo perso altri giocatori, oggi abbiamo 10 assenti e non è una scusante, ma un dato di fatto. Oggi avremo una formazione che deve giocarsela, ci sono da conquistare 3 punti su un campo difficile, com'è sempre stato quello di Lecce”. Intanto arriva un importante aggiornamento di mercato: "Lo hanno offerto davvero, scambio da 70 milioni"<<<