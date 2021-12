Nedved: “Primo pensiero subito al Porto. Dobbiamo fare meglio”

Il vice presidente della Juventus ha commentato il sorteggio di Champions League che vedrà i bianconeri giocare contro lo Sporting Lisbona

Il vicepresidente della Juventus pub Ned ha commentato il sorteggio di Champions League appena svoltosi, che c’ha decretato che la squadra bianconera giocherà contro lo Sporting Lisbona nelle gare di andata e ritorno valevole per gli ottavi di finale della competizione.

“La mia prima reazione è stata pensare allo scorso anno, quando siamo usciti contro il Porto. Troviamo di nuovo una squadra portoghese, come allora molto forte. Sarà una battaglia, come sempre accade in Champions League; mi aspetto però di fare meglio rispetto all'ultima stagione, perché sia il Porto che lo Sporting sono squadre che potevamo e possiamo battere: sarà una sfida alla pari, da 50-50".