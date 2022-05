Nedved: “Le richieste di Dybala erano altissime, contenti di Vlahovic”

Il Vicepresidente della Juventus ha parlato a pochi minuti dall'inizio della partita contro l'Inter valevole per la finale di Coppa Italia.

redazionejuvenews

La Juventusscenderà tra poco in campo contro l'Inter, nella partita valevole per la finale di CoppaItalia, in programma allo stadio Olimpico di Roma. Il Vicepresidente dei bianconeri Pavel Nedved ha parlato a SportMediaset a pochi minuti dall'inizio della sfida. Ecco le sue parole sulla formazione più equilibrata: "Può darsi, ma il mister vede chi sta meglio e gioca una finale. Giocare una finale è diverso rispetto al campionato."

Sulla stagione: "Abbiamo raggiunto la qualificazione in Champions con tranquillità. Siamo contenti anche della finale, ma in futuro vogliamo tornare a vincere e questo è chiaro."

Su Vlahovic: "La verità sta nel mezzo. Era partito bene, ma non è solo il peso della maglia. A Firenze ha fatto tanti gol, ora può essere una stanchezza fisica. Lui è presente, per come si allena è giusto che sia in campo. Ha tanta volta e siamo contenti di lui."

Su Dybala: "Noi abbiamo valutato il giocatore su tutti gli aspetti, al 100%. Le sue richieste erano altissime, noi non ce la sentivamo e le strade si sono divise. Non vuol dire che non è valido, è molto forte."

Su Chiellini e il futuro in dirigenza: "Assolutamente sì. È un’icona mondiale. Basta che sia felice, siamo aperti a tutto e lasciamo decidere a lui."