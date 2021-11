Nedved: “Arrabbiati e concentrati per conquistare la qualificazione”

Le parole del Vicepresidente della Juventus a pochi minuti dall'inizio della partita contro lo Zenit

La Juventus sta per scendere in campo contro lo Zenit per la partita valevole per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League. I bianconeri cercheranno di archiviare le due sconfitte consecutive in campionato contro Sassuolo e Verona, e questa sera basterà un pareggio per garantirsi il passaggio del turno . Il Vicepresidente dei bianconeri Pavel Nedved parla a pochi minuti dall'inizio della partita, per spiegare il momento della Juventus.

“Come dice Allegri, il primo obiettivo adesso è qualificarsi per la fase successiva nelle competizioni europee. Oggi può accadere come non accadere, ma è una partita potenzialmente decisiva per il passaggio del turno, quindi dobbiamo giocare per vincere. Sono stati 5 giorni pesanti con due sconfitte inaspettate, soprattutto quella casalinga col Sassuolo: abbiamo preso una bella botta, a Verona non siamo riusciti a reagire e oggi dunque siamo qua per dare qualcosina in più, in una competizione dove possiamo e dobbiamo andare avanti. E dobbiamo dimostrarlo stasera sul campo. Non bisogna essere sereni, bisogna soltanto essere arrabbiati e concentrati per andare a prendere il risultato”.