Nedved: “Crediamo che i giovani saranno il futuro di questo club. Rinnovo Dybala? Siamo fiduciosi”

Il dirigente ha parlato

La Juventus sta per scendere in campo contro il Napoli nella partita valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. I bianconeri arrivano al Maradona in emergenza, visti i tanti assenti per infortunio e a causa delle convocazioni in Nazionale. Scelte obbligate quindi per Allegri, che ha comunque predicato in conferenza stampa calma e la voglia di disputare una grande partita, senza cercare alibi.