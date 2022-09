Dall’Inghilterra: Nedved rivuole Conte alla Juve

La stampa d'oltremanica parla della situazione che sta vivendo la Juventus e che sta passando il suo allenatore lanciando una notizia circa il futuro della panchina

redazionejuvenews

La Juventus non sta passando un grande inizio di stagione. I bianconeri infatti hanno concluso la terribile settimana iniziata con il pareggio contro la Salernitana e continuata con la sconfitta contro il Benfica, con un'atra sconfitta, questa volta in casa del Monza. I biancorossi hanno trovato la prima vittoria della loro storia in Serie A proprio contro la squadra di Massimiliano Allegri, certificandone, se ce ne fosse ancora bisogno, una profonda crisi dalla quale sembra non riuscire ad uscire.

Il tecnico toscano, criticato a più riprese da addetti ai lavori ed organi di stampa, è finito anche nel mirino dei tifosi, stanchi di non vedere alcun tipo di gioco o di reazione nella squadra. Le colpe, ovviamente, non solo imputabili solo al tecnico, ma partono dalla dirigenza e passano per i giocatori, che sembrano scendere in campo senza voglia e mordente. La fame e la voglia che hanno sempre contraddistinto la squadra bianconera sembrano essere venute meno, e per questo dall'Inghilterra stanno arrivando delle voci circa la panchina bianconera.

Non potendo sostituire tutta la squadra, la scelta più logica della società, secondo la stampa d'oltremanica, sarebbe quella di un cambio in panchina, per il quale sarebbe già stato individuato il sostituito. Stando a quanto riporta il Daily Mail, Pavel Nedved starebbe lavorando per riportare Antonio Conte a Torino, una scelta che la tifoseria, visto come il tecnico se ne è andato, potrebbe non accogliere bene.