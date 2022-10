Nedved: “Per vincere non basterà giocare come con Torino ed Empoli”

"Stasera c'è solo un risultato, che è la vittoria. C'è da giocare bene, giocare come contro Torino ed Empoli non basta, dobbiamo fare di meglio. La vittoria è un'impresa difficile, contro una squadra che non ha mai perso. Per Gatti non sarà una partita semplice, giocare in questo stadio è difficile, anche io ci ho giocato, c'è una grande atmosfera. La pressione deriverà da quello ma sul ragazzo non ho dubbi, ha una grande voglia e si impegna sempre, mi piace molto e sono sicuro farà una grande carriera. Questa sera ha l'occasione di giocare, anche per l'assenza di Alex Sandro, e so che farà bene".