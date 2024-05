Nebuloni: “Juve-Atalanta? Nelle ultime prestazioni non c’è confronto”

Dagli studi di Sky Sport, Massimiliano Nebuloni ha parlato delle due finaliste di Coppa Italia di quest'anno, Juventus e Atalanta. Ecco le sue parole: "Proprio l'energia che sprigionano imprese come quella di ieri contro la Roma e come quella contro il Marsiglia danno una spinta in più. La squadra è sì stanca, visto che si tratta della cinquantunesima partita tra coppa e campionato ma molto appagata per i risultati raggiunti fin qui.La prospettiva in campionato è quella di tentare l'allungo sulla Juventus. Visto che è potenzialmente a -1 dai bianconeri. Ma al momento tutta la squadra ha switchato sulla finale di Coppa Italia, cercando di ricaricarsi fisicamente ma soprattutto di azzerare mentalmente tutto quanto di buono fatto negli ultimi giorni. Se confrontiamo la prestazione dell'Atalanta di ieri con quella della Juve contro la Salernitana, è chiaro che i bergamaschi partono favoriti. Ma Gasperini non abbocca a questi tranelli e teme i bianconeri per blasone e per il fatto che sia una finale secca".