Ndoye: “Ancora non mi capacito del rigore mancato di Bologna-Juventus”

Da un episodio da rigore a un altro. Negli ultimi giorni sarebbe scoppiata la polemica e i mugugni attorno all'ambiente Juventus (ma non dai tesserati), per il mancato rigore contro il Genoa. Alcuni mesi fa invece, un episodio ancora più clamoroso aveva portato i bianconeri a "beneficiare" di un mancato penalty fischiato su Ndoye del Bologna per fallo di Iling-Junior.