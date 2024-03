Nazionale italiana U19, iniziato il raduno: due i bianconeri presenti

Il sito ufficiale della FIGCha pubblicato una nota sulla Nazionale U19 di Corradi. Nel raduno iniziato ieri, sono presenti due calciatori della Juve; Anghelè e Pagnucco. Ecco il comunicato: "Ultimo stage di preparazione, da domenica 10 a martedì 12 marzo, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per la Nazionale Under 19, campione d'Europa in carica, in vista della fase élite dell'Europeo, in programma dal 20 al 26 marzo in Friuli-Venezia Giulia.