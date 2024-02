Nazionale italiana femminile U19, pareggio in extremis contro la Germania

La Nazionale italiana femminie U19, con diverse calciatrici della Juve , ha pareggiato con la Germania. Ecco il report della FIGC: "Dopo la vittoria di sabato scorso contro la Norvegia (1-0, gol di Longobardi), la Nazionale Under 19 femminile ha chiuso il torneo La Nucia con un pareggio in rimonta contro la Germania. Se in mattinata l'Under 17 era stata battuta a Tirrenia dalle tedesche, le ragazze di Selena Mazzantini sono state invece capaci nella ripresa di recuperare il punteggio grazie alle reti di Manuela Sciabica (Sassuolo) e Giada Pellegrino Cimò (Roma).

Dopo il doppio vantaggio della Germania firmato al 31' da Krüger e al 41' da Brinkmann, Sciabica al 57' ha accorciato le distanze con un bel diagonale di destro, prima del definitivo 2-2 di Pellegrino Cimò a 6' dal termine, con un tiro al volo dopo uno stop di petto. Il tecnico della Nazionale Under 19 Femminile Selena Mazzantini "E nel finale abbiamo anche avuto le occasioni per vincere - sottolinea Mazzantini -.

Rispetto al primo tempo abbiamo avuto un'ottima reazione: questo torneo ci serviva per fare esperimenti in vista del Round 2 di qualificazione all'Europeo e torniamo a casa con tante certezze". Il prossimo appuntamento per l'Italia Under 19 Femminile sarà infatti di quelli che contano: ad aprile, le Azzurrine saranno in Portogallo a giocarsi un posto nella fase finale dell'Europeo contro le padrone di casa, l'Inghilterra e la Svizzera".