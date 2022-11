Nazionale italiana, i convocati per l’Austria: out Fagioli, c’è Bonucci

Roberto Mancini, CT della Nazionale, ha diramato i convocati per l'amichevole con l'Austria, in programma domenica. Lascia il ritiro Fagioli per un infortunio, mentre sono confermati gli altri juventini. Ecco il comunicato FIGC: "Ultimo allenamento a Coverciano per gli Azzurri, che domani partiranno per Vienna, dove domenica (all’ Ernst Happel Stadion, calcio d’inizio alle ore 20,45, diretta tv su Rai 1) affronteranno i padroni di casa dell’Austria nel loro ultimo impegno di questo 2022. Nel corso della seduta di questo pomeriggio Nicolò Fagioli ha accusato un risentimento al piede destro che lo rende indisponibile per la gara di domenica; il centrocampista azzurro farà rientro al proprio club di appartenenza nelle prossime ore. Quindi, dopo i forfait di Tonali e Mazzocchi, il gruppo azzurro si riduce a venticinque calciatori.