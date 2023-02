Nazionale italiana, in vendita i biglietti per il match con l’Inghilterra

Il sito della FIGCha pubblicato tutte le informazioni per l'acquisto dei biglietti del match con l'Inghilterra, prima gara delle qualificazioni europei per l'Italia. Ecco la nota: "L’affascinante match con l’Inghilterra aprirà il percorso degli Azzurri di Roberto Mancini nelle qualificazioni a EURO 2024. Giovedì 23 marzo, fischio d’inizio alle ore 20.45, sarà lo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli a fare da teatro alla sfida contro i Three Lions. A partire dalle ore 11 di lunedì 20 febbraio, in prelazione per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, sarà possibile acquistare i tagliandi per l'incontro.