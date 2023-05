Nazionale eFIFA: DaniPitbull porta l’Italia alla fase finale

La Nazionaleitaliana di esports, guidata da DaniPitbull, player della Juventus, è riuscita a strappare il pass per la fase finale della Nations Cup. Ecco la nota della FIGC: "Missione compiuta. La eNazionale FIFA supera i Play-Off e si qualifica alla fase finale della FIFAe Nations Cup, la competizione eSport per Nazioni più prestigiosa al mondo in programma quest’estate. La squadra azzurra, guidata da Nello ‘Hollywood’ Nigro e composta da Danilo ‘danipitbull’ Pinto, Francesco Pio ‘obrun2002’ Tagliafierro, Andrea ‘montaxer’ Montanini e Raffaele ‘er_caccia98’ Cacciapuoti, ha centrato la qualificazione grazie al successo ai rigori sulla Turchia negli ottavi di finale del Winner Bracket, raggiunti dopo aver chiuso al terzo posto il girone eliminatorio alle spalle di Israele e Norvegia.