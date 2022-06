Nations League, Italia-Germania: la probabile formazione Azzurra

La Nazionale di Roberto Mancini scenderà in campo questa sera contro la Germania nella partita valevole per la prima giornata del girone di Nations League

La Nazionale italiana scenderà in campo qeiusta sera contro la Germania per la prima giornata del girone della Nations League . A pochi giorni dalla sconfitta contro l'argentina per 3-0 nella Finalissima 2022, gli Azzurri sono chiamati a reagire, e per farlo Mancini si affiderà ad un gruppo in parte nuovo , con tanti giovani pronti a ricamarsi il loro spazio nella storia della maglia Azzurra.

"Adesso abbiamo chiamato quelli che anche fisicamente ci stanno, diversi di loro giocano in Serie A da tempo, qualcuno no, ma sono nella condizione di poter giocare queste gare. Il filo conduttore è lo stesso: cercare giocatori con qualità, velocità, che non saranno come Verratti e Jorginho che giocavano in certe squadre e quindi ci vorrà un po' più di tempo. Se riuscissimo a dare dei minuti a questi ragazzi che non hanno mai giocato in nazionale, e a vederli integrati bene, sarebbe meglio. Poi a marzo magari ritroviamo anche qualcuno di quelli che oggi non è disponibile. La ripartenza è da adesso: ciò non vuol dire che ci oggi non c'è non ci sarà in futuro, anzi. Però il nuovo ciclo riparte da domani".