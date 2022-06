Nations League, le probabili formazioni di Inghilterra-Italia

Questa sera la Nazionale italiana affronterà l'Inghilterra nella terza giornata del gruppo A3 della Nations League.

redazionejuvenews

Prosegue il percorso della Nazionaleitaliana in Nations League. Gli azzurri, questa sera scenderanno in campo per la quarta partita di giugno, questa volta contro l'Inghilterra. La sfida sarà un remake della finale dell'ultima edizione dei Campionati Europei, competizione nella quale l'Italia trionfò proprio contro gli inglesi. Il match di questa sera sarà anche importante per capire le ambizioni dei ragazzi di Mancininel girone, visto che gli ospiti con una vittoria, estrometterebbero gli inglesi dalle prime posizioni. Infatti, la Nazionale dei Tre Leoni, nelle prime due partite, ha ottenuto soltanto un punto, pareggiando contro la Germania e perdendo contro l'Ungheria. D'altro canto, l'Italia, ha battuto i magiari ed ha pareggiato contro i tedeschi.

Roberto Mancini, CT della Nazionale, è pronto all'ennesima rivoluzione, sono previsti infatti diversi cambi rispetto all'ultimo XI titolare. In porta confermato ancora Gigio Donnarumma, mentre in difesa la linea a quattro dovrebbe essere composta dal rientrante Di Lorenzo, Acerbi, Mancini e dal ritrovato Spinazzola. A centrocampo potrebbe finalmente trovare spazio dal 1' il bianconero Manuel Locatelli, affiancato da Pessina e Tonali. In attacco molto probabilmente il trio sarà rivoluzionato totalmente, con Scamacca a fare da pivot, supportato sulle corsie esterne dal baby Cancellieri e da Gianluca Caprari, rivelazione dell'ultima stagione all'Hellas Verona.

Anche i padroni di casa daranno vita ad un turnover massiccio. In porta potrebbe essere rispolverato Ramsdale, coadiuvato in difesa da James, Stones, Tomori e Trippier. A centrocampo la cerniera dovrebbe essere composta da Rice, Bellingham e Gallagher, per far rifiatare i titolarissimi in vista dell'ultima gara del mese di giugno. In attacco il trio dovrebbe essere composto dall'attaccante della Roma Tammy Abraham, aiutato da Sterling e Mason Mount.

LE PROBABILI FORMAZIONI

INGHILTERRA(4-3-3): Ramsdale; James, Stones, Tomori, Trippier; Rice, Gallagher, Bellingham; Mount, Sterling, Abraham.CT. Southgate

ITALIA(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Mancini, Spinazzola; Locatelli, Pessina, Tonali; Cancellieri, Caprari, Scamacca.CT. Mancini