Juve, nasce il nuovo team eSports Juventus Dsyre: i dettagli

La Juve continua la sua preparazione alla Continassa in vista della ripresa della Serie A. Ma mentre la squadra di Allegri lavora sul campo, c'è un'altra squadra bianconera che ha preso forma. Il comunicato del sito ufficiale della Juventus : "Una grande novità nel mondo del gaming: è nato il nuovissimo team eSports Juventus Dsyre! Tre top players, che disputeranno il prossimo campionato di eSerieA TIM, powered by FIFA 23 .

Due player e un coach compongono il team bianconero: si tratta di Danilo Pinto, nickname:Danipitbull, Campione d'Italia 2021 con il Benevento, giocatore della Nazionale Italiana, top 17 al mondo in FIFA 21. Top 3 eNations 2022; Fabio Denuzzo, nickname Denuzzo, top 10 al mondo in FIFA 18, campione Italiano su FIFA 13, top 4 Europa in FIFA 21. Coach – e team manager – sarà Daniele Tealdi, nickname Dagnolf. Da giocatore è stato Top 1 in Italia e Top 38 al Mondo in FIFA 19, da coach ha vinto la eSerieA con il Torino nel 2020.