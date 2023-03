Novità per i tifosi: nasce la prima birra ufficiale della Juventus

La Juve avrà la sua birra, come annunciato in queste ore dall'imprenditore che ha ottenuto un accordo di licenza con la società bianconera

La Juventusè reduce dalla sconfitta di Roma contro la squadra di Mourinho, che ha fermato una striscia di quattro successi di fila in Serie A. I bianconeri, gravati dalla penalizzazione, sono ancora lontani dalla zona Champions, in attesa dell'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Nonostante le difficoltà, il popolo bianconero non ha mai abbandonato la propria fede. E per chi segue la Juve in tutto e per tutto, c'è una novità.