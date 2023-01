Napoli, Spalletti è pronto: “Juve? Partita importantissima ma non determinante”

"Abbiamo incontrato una squadra ben messa in campo, sono stati ordinati sia all'inizio e dopo in inferiorità numerica senza concederci mai uno spazio - ha continuato Spalletti. Non siamo andati all'arma bianca per non dare possibilità di ripartenza ma loro sono stati benissimo in campo. Loro sono stati in gara fino all'ultimo ed entrambe le squadre hanno giocato una buonissima partita, degna di due uomini (Vialli e Mihajlovic ndr.) che ormai non ci sono più ma che ci hanno insegnato tanto. Il calciatore forte la partita non la perde prima di averla giocata. Loro erano due di questi".