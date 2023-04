Napoli, pessime notizie per Spalletti: 4 infortunati in vista della Juve

Dopo il pareggio contro il Milan che ha portato all'eliminazione dalla Champions League, al Napoli non resta che pensare al campionato. La squadra di Spalletti è prima in testa alla classifica e si prepara a vincere lo scudetto . Il prossimo avversario del Napoli sarà la Juve , match in programma domenica 23 aprile alle 20:45.

In vista del match Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Politano, Mario Rui e Rrahmani , infortunatisi in Champions League. "Matteo Politano e Mario Rui, usciti nel primo tempo della sfida col Milan, hanno riportato rispettivamente un trauma distorsivo alla caviglia sinistra e un trauma contusivo al ginocchio destro. Rrahmani uscito nel finale ha subìto un trauma contusivo al piede destro", ha comunicato il club.

Ieri la squadra è scesa in campo per preparare la sfida contro i bianconeri e il Napoli ha aggiunto: "Simeone ha svolto lavoro individuale in campo. Mario Rui si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una infrazione della testa del perone destro. Anche Politano si è sottoposto ad accertamenti che hanno riportato una distorsione di primo grado della caviglia sinistra. Rrahmani lieve distorsione della caviglia destra". I tempi di recupero del difensore albanese sono di circa 7 o 10 giorni, per Politano 15 giorni mentre per Mario Rui non meno di 4 settimane.