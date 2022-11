Il Napoli continua a vincere: Juve, il record dei 102 punti è a rischio

In tutto questo la Juve è quinta in classifica e vincendo domani contro il Verona potrebbe portarsi a 2 punti dal Milan secondo, a 10 dalla prima posizione. A preoccupare però i bianconeri è l'incredibile media punti della squadra di Spalletti: continuando così gli azzurri potrebbero raggiungere e superare il record di più punti fatti in una stagione (102), detenuto dalla Juve del 2013-14. Quell'anno la squadra di Antonio Conte fece un vero e proprio miracolo, ma per farlo dovette rinunciare all'Europa League.