Il Napoli ci prova per Kone: ma lui preferisce aspettare la Juve in estate

Nato a Colombes in Francia nel 2001, ma di origini ivoriane, Kone è uno dei nomi nuovi del calcio europeo. In questa stagione di Bundesliga ha già messo insieme 8 presenze e un gol. Su di lui rimangono anche l'Atletico Madrid e soprattutto la Juventus, che al momento sembrerebbe essere la scelta principale per il calciatore: i bianconeri, però, preferirebbero un affare in estate mentre il Napoli avrebbe la necessità di anticipare subito la trattativa viste le difficoltà in mezzo al campo. L'alternativa potrebbe essere rappresentata da Antonin Barak: il centrocampista della Fiorentina piace da tempo agli azzurri, nelle ultime ore ci sarebbe stato un nuovo sondaggio con i viola per valutare la fattibilità dell'affare.