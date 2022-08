Il Napoli si gode Kvaratskhelia: gol e assist all’esordio. Rimpianto Juve

La cosa interessante è che il georgiano, che per comodità chiameremo Zizi come suggerito da Spalletti, è che in passato è stato molto vicino alla Juventus. Nel 2019, infatti, Paratici era ad un passo dal suo cartellino, come rivelato in un'intervista dal suo agente: "Avevamo un pre-accordo con la Juventus, ma l'accordo è fallito dopo che Paratici se n'è andato. Se Fabio non se ne fosse andato, Khvicha sarebbe stato un giocatore della Juve oggi. Avevamo un rapporto con il direttore sportivo Massara (Milan), ma non c'era nessuna proposta da parte loro. A proposito, quando Paratici è passato dalla Juve al Tottenham, voleva prendere Khvicha in prestito, ma non eravamo d'accordo. C'è stato un serio interesse e offerta solo da parte del Napoli e poi abbiamo firmato il contratto con loro".