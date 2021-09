Napoli-Juventus 2-1: malissimo Szcezsny su Politano, la chiude Koulibaly

Altra sconfitta per la Juventus di Massimiliano Allegri, che viene sconfitta da un ottimo Napoli. In gol Morata, Politano e Koulibaly.

Altra sconfitta pesante per la Juventus di Massimiliano Allegri, che dopo essere andata in vantaggio grazie ad una rete di Alvaro Morata, si fa recuperare nel secondo tempo e perde nel finale. Bianconeri a -8 dalla vetta della classifica : la situazione si complica.

Nel primo tempo la Juventus inizia male, schiacciata in difesa sotto gli assalti dell'attacco del Napoli. I cinque calci d'angolo per i padroni di casa nei primi sette minuti di gioco ne sono l'esempio schiacciante. Nel momento migliore del Napoli, sono però i bianconeri a sbloccare il match. Retropassaggio sanguinoso di Manolas che viene intercettato da Morata; l'attaccante spagnolo si dirige verso la porta avversaria e con un potente diagonale spedisce la palla in rete. 0 a 1 per la Juventus. Il Napoli non si abbatte e continua ad attaccare alla ricerca del gol del pareggio, senza mai riuscire ad impensierire Szczęsny. I bianconeri rientrano quindi negli spogliatoi in vantaggio.