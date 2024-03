Napoli-Juventus, TOP&FLOP: lampi di Chiesa, Vlahovic impreciso

Tra i giocatori promossi della Juventus scesi in campo contro il Napoli , c'è senza dubbio la prova di Federico Chiesa . L'attaccante bianconero pare finalmente essere tornato ai suoi standard. Nel primo tempo, crea in più di un occasione i presupposti per lanciare in gol i propri compagni. In particolare, a metà primo tempo lancia Dusan Vlahovic con un filtrante. L'attaccante serbo riesci a liberarsi in posizione defilata e il suo pallonetto si stampa sfortunatamente sul secondo palo. Sempre nel primo tempo, da un suo attacco alla profondità nasce in seguito l'azione del gol divorato da Andrea Cambiaso dall'altra parte dell'area di rigore. Vista la sterilità dei compagni, all'81' ci pensa lui a segnare con un diagonale perfetto sul secondo palo difeso da Alex Meret .

Tra i giocatori le cui prove sono parse meno positive va menzionato il bomber della Juventus, Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo è molto attivo e mobile e trasuda la sua buona forma. Ha però diverse occasioni per colpire ma, un po' per imprecisione, un po' per sfortuna, non riesce ad andare in gol. Partita da incubo per Nonge la cui partita dura pochi minuti, ma giusto il tempo per causare il rigore per il Napoli. Ammonito, sarà immediatamente sostituito da Danilo. Infine, partita difficile per Andrea Cambiaso, oggi male in ogni fase. Soffre moltissimo la presenza nella sua zona di Kvaratskhelia, dimenticato in occasione del gol. Nel secondo tempo ha l'occasione di riscattarsi segnando il gol del pareggio ma il suo tiro finisce troppo alto.