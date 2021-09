TOP e FLOP Napoli-Juventus: Morata da speranza, Szczesny la distrugge

La Juventus perde contro il Napoli e rimane ferma ad un punto. Bene Morata, autore del gol, malissimo Szcesny.

Altra prestazione da dimenticare per la Juventus di Massimiliano Allegri, che perde fuori casa contro il Napoli . Una sconfitta comprensibile, contro una squadra di altissimo livello, che però pesa come un macigno. Un pareggio e due sconfitte : questo è il bilancio delle prime tre partite stagionali dei bianconeri. Un vero e proprio inizio da horror. A poco servono gli alibi e le scusanti. Perchè se da un lato tra le fila della Juventus mancavano moltissimi giocatori a causa di infortuni e ritorni dalle nazionali, dall'altro la rosa lunga e di qualità dovrebbe permettere ai bianconeri di giocare a viso aperto ogni partita.

E non a caso la Juventus nel primo tempo è andata in vantaggio, grazie al gol di Alvaro Morata . L'attaccante spagnolo è stato sicuramente uno dei migliori in campo tra le fila bianconere , l'unico nel reparto offensivo a rendersi veramente pericoloso in area avversaria. Il gol nel primo tempo nasce proprio da una sua intuizione: pressing alto su Manolas, recupero del pallone e tiro in porta. Il numero nove della Juventus combatte su tutti i palloni, facendo molto lavoro sporco, ma predica nel deserto. Poche, pochissime idee offensive, con centrocampisti ed esterni incapaci di servire il classe 1992.

Nel primo tempo, quindi, la Juventus soffre ma riesce a difendersi, riuscendo addirittura ad andare al gol. Nella seconda frazione di gioco, però, Szcesny prende e distrugge tutto. Il portiere polacco è disastroso, per la seconda volta in tre partite. Una situazione che preoccupa, e non poco, tutto il mondo bianconero, che si chiede che fine abbia fatto l'estremo difensore sicuro e affidabile delle scorse stagioni. In occasione del primo gol del Napoli ne combina infatti un'altra delle sue, uscendo malissimo sul tiro a giro di Insigne: il numero uno prova a bloccare la sfera invece che respingerla, non ci riesce e regala il pallone a Politano. Ennesima prestazione da dimenticare, e in fretta.