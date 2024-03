Napoli-Juventus, il ricordo del poker del primo aprile 1989

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulla partita con il Napoli. Ecco il comunicato: "Sabato, 1 aprile 1989. Ore 15.30 Al "San Paolo" va in scena uno dei Napoli-Juventus più... Napoli che esista. Come mai? Basta guardare il tabellino, che oltre al nome della squadra partenopea, recita nel tabellino dei marcatori, come primi, peraltro, De Napoli e... Napoli.