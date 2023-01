Napoli-Juventus, il questore: “Controlli attenti anche ai tifosi ospiti”

Stasera al Maradona ci sarà l'atteso big match tra Napoli e Juventus. Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Alessandro Giuliano, questore di Napoli, ha parlato dei possibili rischi. Le sue parole: "E’ importante arrivare per tempo e non concentrarsi negli ultimi minuti. Ci sono controlli necessariamente attenti. Come sempre saranno svolti controlli ai tifosi ospiti. Anche sul tema dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia, di cui ci siamo sempre occupati e che nelle ultime settimane è stato trattato dagli organi di informazione. Ci saranno anche maggiori verifiche anche sulla corrispondenza tra documenti e nome del possessore del biglietto, per evitare che ci siano cessioni che non sono consentite".