La squadra bianconera scende in campo allo Stadio Maradona per il posticipo della ventisettesima giornata di Serie A

La Juventus sta per scendere in campo contro il Napoli nella partita valevole per il posticipo della ventisettesima giornata di SerieA. I bianconeri cercheranno di dare seguito alla vittoria ottenuta contro il Frosinone domenica scorsa, per continuare a fare punti, dopo i 2 conquistati nelle precedenti quattro partite.