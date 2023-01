Napoli-Juventus: le formazioni ufficiali

La squadra bianconera scende in campo contro i partenopei nella gara valevole per la diciottesima giornata di Serie A

La Juventus scenderà in campo tra poco contro il Napoli nella partita valvole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri arriveranno ospiti al Maradona per cercare di continuare la loro striscia di vittorie che dura da 8 partite, mentre i partenopei cercheranno di allungare sui bianconeri secondi in classifica.