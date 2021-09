Napoli-Juventus: cinque curiosità interessanti sul match

Cinque curiosità su Napoli-Juventus: da Chiellini fino a Kean, passando per i cross della squadra di Spalletti.

Mancano poche ore all'inizio del big match tra Napoli e Juventus. I bianconeri, dopo un inizio particolarmente difficile, sono alla ricerca di una vittoria che sarebbe fondamentale per la classifica e per il morale. Purtroppo Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di molti dei suoi migliori giocatori, da Chiesa e Dybala fino a Cuadrado e Bentancur. La formazione della Juventus sarà quindi molto rimaneggiata, con le seconde linee chiamate a dimostrare tutto il loro valore. Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha mostrato cinque interessanti curiosità sul match in programma questa sera: