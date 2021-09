Chiellini: “Siamo arrabbiati per il risultato finale, ma andiamo avanti”

Al termine del match contro il Napoli, il capitano della Juventus ha commentato il risultato del match perso dai bianconeri.

redazionejuvenews

Dopo il brutto inizio contro Udinese e Empoli, contro il Napoli il mondo bianconero si aspettava una prova di forza da parte della squadra di Massimiliano Allegri. Al contrario, la Juventus vista in campo ieri è sembrata soltanto una lontana parente della squadra imbattibile in grado di vincere nove scudetti consecutivi. Seconda sconfitta consecutiva per i bianconeri, che ora si ritrovano ad aver collezionato un solo punto in tre partite di Serie A. Poche idee in attacco, meglio la difesa, incolpevole sui due gol subiti.

Al termine del match il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha commentato il match dicendo: «La squadra è stata compatta per tutta la partita, dobbiamo essere soddisfatti di quanto messo in campo, anche viste le difficoltà che c'erano. Meritavamo di fare risultato, ma in questo momento ci son poche parole da fare, dobbiamo lavorare nel quotidiano e migliorare. Sapevamo che avremmo avuto difficoltà oggettive, di certo non pensavamo di iniziare in questo modo, ma fa parte del calcio. C'è da mantenere calma, lucidità e la voglia che abbiamo messo in campo oggi. Bisogna diventare più squadra, e oggi ho visto una crescita, in applicazione; piano piano risaliremo. Ovviamente, siamo arrabbiati e insoddisfatti per il risultato finale, ma si deve andare avanti con calma ed equilibrio».

Al contrario di quanto possa sembrare guardando il risultato, i due difensori centrali, Chiellini e Bonucci, sono stati autori di un'ottima prova a livello difensivo. I centrali bianconeri sono riusciti a neutralizzare al meglio le molte offensive del Napoli, annullando quasi completamente Osimhen e compagni. I due gol azzurri sono infatti nati da due errori dei singoli, Szczesny e Kean, su cui la difesa avrebbe potuto fare poco o nulla. Discreta la prova dei terzini, solidi in fase difensiva, meno brillanti nella metà campo avversaria. Ora però non c'è tempo per piangere, subito testa alla prossima partita.