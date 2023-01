Zola avverte la Juve: “Occhio a Lobotka e Anguissa”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Gianfranco Zola ha parlato di Napoli-Juve: “Sarà una partita importante per entrambe e non solo in termini di classifica ma anche alivello psicologico. Una vittoria cambierebbe tanto anche se non sarebbe decisiva. È soprattutto una partita da non perdere. Juve più forte? E' un giochetto psicologico di Spalletti. Il Napoli è fortissimo e competitivo anche per la profondità della rosa”.