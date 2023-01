I TOP e FLOP di Napoli-Juve: disastro su tutti i fronti…

I TOP e FLOP di Napoli-Juve... o meglio: i FLOP e FLOP. I pochi sufficienti e tanti bocciati del big match di Serie A

redazionejuvenews

Napoli-Juve 5-1: basterebbe il risultato per descrivere la prestazione della squadra di Massimiliano Allegri. Bisogna tornare al 1990 per trovare una partita in cui il Napoli era riuscito a segnare 4 gol alla Juve. Un risultato storico. La squadra di Spalletti è superiore in ogni zona del campo e ai bianconeri non resta che alzare bandiera bianca. Caporetto, Titanic... scegliete la metafora che preferite: un disastro su tutti i fronti.

In una situazione del genere trovare dei TOP è particolarmente difficile. Gli unici a salvarsi sono Di Maria, Milik e Szczesny. L'attaccante argentino è l'autore del gol, l'unico a mettere in campo un po' di qualità tra le fila bianconere. Milik non è riuscito a rendersi particolarmente pericoloso ma almeno è stato l'autore dell'assist. Szczesny invece ha fatto il possibile, nessuno dei gol subiti è sua colpa.

I FLOP si sprecano: tutti da bocciare. La menzione speciale va però a Bremer, o meglio al cugino sceso in campo al suo posto. Il difensore brasiliano sbaglia tutto quello che si poteva sbagliare. L'ex Torino commette un disastro dopo l'altro. Osimhen lo distrugge in velocità, di testa, negli anticipi, in ogni scontro. Male, male, male.