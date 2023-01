Napoli-Juve, Allegri a caccia del record: serve una vittoria senza subire gol

Contro il Napoli la Juve andrà a caccia del record: con una vittoria senza subire gol, i bianconeri entrerebbero nella storia della Serie A

redazionejuvenews

Il famoso motto dice che "non c'è due senza tre", ma la Juve oggi spera proprio che non ci sia otto senza nove. Dopo il pessimo inizio di stagione, infatti, i bianconeri sono riusciti a vincere otto partite di seguito senza subire gol. Una serie di risultati positivi che ha di per se dell'incredibile, ma che potrebbero diventare a tutti gli effetti un record. Se guadagnare tre punti e riaprire la lotta scudetto non dovessero essere un motivo sufficiente per vincere contro il Napoli, forse questo potrebbe esserlo.

Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha reso noto che "La Juventus potrebbe vincere nove match di fila senza subire alcun gol per la seconda volta nella sua storia in Serie A, dopo il periodo tra il gennaio e marzo 2018, sempre con Massimiliano Allegri alla guida. Quello é tutt’ora il record storico in generale del massimo campionato di successi consecutivi senza subire alcuna rete (nove gare appunto)".

Ma non è finita qui, perchè "I bianconeri potrebbero, inoltre, ottenere nove successi consecutivi in campionato per la prima volta dall’ottobre 2018. Solo tre volte invece la Vecchia Signora ha registrato almeno nove clean sheet di fila in Serie A: 10 nel marzo 2018, 10 nel marzo 2016 e 9 nel febbraio 1973". (juventus.com)