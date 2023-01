Napoli, Osimhen sulla vittoria contro la Juve: “E’ stato spettacolare”

Sulla possibile vittoria dello scudetto ha aggiunto: “ Lo scudetto è uno dei nostri obiettivi da quando abbiamo cominciato la stagione e ne abbiamo parlato anche con l’allenatore, ma naturalmente vogliamo vincere quante più partite è possibile. Non pensiamo alle altre squadre, ma pensiamo partita per partita. Alla fine della stagione avremo tante buone possibilità di vincere lo scudetto”.

Chiosa finale su Kvaratskhelia: “E’ uno dei calciatori più talentuosi, è incredibile. Ha un’abilità tecnica unica, ma naturalmente non posso dimenticare altri calciatori forti tecnicamente con cui ho giocato, tipo Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Anche loro erano molto forti tecnicamente, ma Kvaratskheila è ancora giovanee nonostante questo sta dimostrando di essere fondamentale per la squadra. Merita tutti i riconoscimenti che sta ricevendo e gli auguro di fare ancora meglio perché è solo l’inizio per lui”.