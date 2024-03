Juve, Juan Jesus prende in giro Vlahovic: “Ce l’ho io, dopo lo libero”

La Lega Serie A ha presentato la TOP 11 della 27a giornata di campionato e tra i giocatori scelti non è ovviamente presente nessun giocatore della Juve . I bianconeri hanno infatti per 2-1 contro il Napoli, autori di una partita lontana dalla perfezione.

Juan Jesus nel corso di Napoli-Juve ha infatti fermato alla perfezione Vlahovic impedendogli di andare al tiro in ben più di un'occasione. Il commento è quindi chiaro: Vlahovic non è in TOP 11 perchè ce l'ho io in tasca...