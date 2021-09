Napoli-Juve, i convocati: torna Ramsey. In attacco Morata, Kean e Soulé

Il sito web ufficiale della Juventus ha diramato i convocati bianconeri per la sfida di domani alle 18 contro il Napoli. Di seguito riportiamo l'elenco: "La Juve è in partenza per Napoli: domani, alle 18, in campo contro la squadra partenopea. Ecco l'elenco dei convocati per la trasferta".