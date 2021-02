Napoli-Juve: dominio dei bianconeri ma non basta. Rigore di Insigne decisivo

TORINO – Si è appena concluso il big match di campionato tra Napoli e Juventus con il risultato di 1-0 in favore dei partenopei. Azzurri che sbloccano la gara grazie al rigore trasformato da Insigne che, si riscatta dell’errore decisivo nella finale di Supercoppa, appena un mese fa a Reggio Emilia. Poi è totale assedio Juve, ma la Vecchia Signora è poco cinica e non riesce a trovare la via della rete. Di seguito, andiamo ad analizzare quelle che sono state le due frazioni di gioco che hanno condotto poi al risultato finale.

PRIMO TEMPO – Prima frazione di gara molto giocata a centrocampo, con le due squadre che si studiano per almeno 15 minuti abbondanti, almeno fino alla rete che sblocca il risultato. Napoli in vantaggio appunto dopo 18 minuti, grazie ad un rigore concesso dall’arbitro Valeri dopo aver consultato il VAR, assegnato per una manata di Giorgio Chiellini ai danni di Rrahmani e trasformato poi da capitan Insigne. Juve che prova a reagire sul finale di primo tempo con una conclusione di Chiesa che, termina a lato della porta difesa da Meret. Non succede piu nulla di particolare fino al termine del primo tempo, con le squadre che vanno cosi a riposo con il punteggio di 1-0 in favore dei partenopei.

SECONDO TEMPO – Juve che prova a reagire già nei primi istanti della ripresa sfiorando il gol con Cristiano Ronaldo, il quale tira a colpo sicuro da pochi passi, ma colpendo clamorosamente l’estremo difensore del Napoli, sprecando così una grossa opportunità. Bianconeri che ci riprovano qualche minuti più tardi, con una bella combinazione tra Bernardeschi e Chiesa, con quest’ultimo che chiama Meret ad un’altra grande parata. Juve che chiude gli avversari nella propria metà campo per tutta la ripresa, ci riprova ancora Chiesa, sicuramente il più vivace dei suoi, con una conclusione che sfiora di pochissimo il palo. C’è tempo per l’ultima occasione di Morata che da pochi passi, si gira e conclude verso la porta, trovando sempre l’ottimo Meret che, salva per l’ennesima volta i suoi, fissando il risultato finale sul 1-0.