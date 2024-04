Napoli, intrigo Allegri: la Juventus può venire incontro agli azzurri!

Non solo Giovanni Manna, ma anche Massimiliano Allegri potrebbe far parte del team che dalla Juventus passerebbe al Napoli. Secondo Il Mattino, questa prospettiva sarebbe tutt'altro che da escludere. Infatti, sarebbe proprio l'uscente direttore sportivo del club bianconero a premere per convincere il presidente Aurelio De Laurentiis a investire sull'attuale tecnico della Juve. La stessa società bianconera sarebbe inoltre disposta a venir incontro al Napoli nel caso volesse insistere per questa strada. Sempre secondo il quotidiano, la Juventus potrebbe pagare metà dello stipendio annuale di Allegri pur di liberare la panchina. Oltre alla questione economica, un altro scoglio all'approdo dell'allenatore livornese alla guida degli azzurri sarebbe l'ambiente napoletano che, tra tifosi e stampa, non impazzirebbe per tale prospettiva.