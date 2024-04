Napoli, De Laurentiis sui social: “Forza Juve… Stabia! Complimenti!”

La competizione tra Juve e Napoli è sempre molto accesa, soprattutto da quando Higuain ha deciso di lasciare gli azzurri per trasferirsi a Torino. per questo sentire il presidente del Napoli dire "Forza Juve" sembrava qualcosa di impossibile, e invece è proprio quello che è successo. De Laurentiis su X ha infatti scritto: "Forza Juve……..Stabia! Complimenti per la promozione!!". Il riferimento non è ovviamente alla Juventus ma alla Juve Stabia che grazie al pareggio contro il Benevento è aritmeticamente promossa in Serie B. A poche giornate dal termine, infatti, la formazione di Castellammare di Stabia è infati prima in testa al Girone C di Serie C con 74 punti, 11 in più della seconda in classifica.