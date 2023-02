Juve, il Nantes crolla a Lens: gli eurorivali sconfitti 3-1

La squadra di Antoine Kombouaré, avversaria giovedì in Europa League, ha subito un ko in trasferta in Ligue 1 rimanendo al tredicesimo posto

redazionejuvenews

Ieri al Picco la Juventus ha battuto 2-0 lo Spezia, con i gol di Kean e Di Maria. Per i bianconeri si tratta della terza vittoria consecutiva in Serie A, corredate anche da tre clean sheet. Ora la squadra di Allegrisi concentrerà sul ritorno del playoff di Europa League. Giovedì a Nantes si ripartirà dall'1-1 maturato all'Allianz Stadium. Dopo la gara con i liguri, il tecnico è stato chiaro sullo spirito con cui affrontare i francesi: "Sarà una finale. Abbiamo ottime possibilità di passare il turno ma non sarà semplice".

Se la Juve ha ritrovato il sorriso in campionato e arriverà alla sfida europea con un successo, non si può dire lo stesso dei prossimi avversari. Il Nantes, che giovedì ospiterà i bianconeri per giocarsi l'accesso agli ottavi di finale di Europa League, ieri ha subito una brutta sconfitta. La squadra di Antoine Kombouaré infatti è crollata a Lens, perdendo 3-1.

Per i gialloverdi si è messa male già nel primo tempo, con un uno-due dei padroni di casa, firmato da Machado (34') e Thomasson (36'). Il Nantes era rientrato in partita poco dopo, accorciando le distanze con il gol di Mollet (40'). Nella ripresa però l'autogol di Traoré (74'), ha fissato il risultato sul 3-1. Il Nantes quindi rimane al tredicesimo posto, con 28 punti.