Nantes, Kombouarè ammette: “Pensavamo già alla Juve”

Dopo la brutta sconfitta per 3-1 contro il Lens, l'allenatore del NantesKombouarè è intervenuto in conferenza stampa: "Accettiamo la sconfitta ma non ci piace. Il 3-1 è pesante e sarebbe potuto essere più pesante. Siamo stati dominatida un avversario superiore. Sul 2-1 avremmo potuto sperare ma il 3° gol è arrivato troppo in fretta e ha chiuso la partita. Siamo delusi, ma riconosciamo la superiorità del Lens. Hanno messo in campo tanta intensità nei duelli, nell'impatto sulla gara. Noi abbiamo spinto per pareggiare e loro hanno alzato il ritmo. Ci siamo scoperti troppo ed è diventato complicato".