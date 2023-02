Nantes, Koumbouarè: “So già che formazione metterò contro la Juve”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lens, l'allenatore del Nantes Kombouare ha parlato anche della Juve

redazionejuvenews

Dopo il pareggio per 1-1 contro la Juve in Europa League, il Nantes si prepara a sfidare il Lens, ma sempre con un occhio al match di ritorno contro i bianconeri di Allegri. Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore della squadra francese Kombouarè ha detto: "Rischio di pensare troppo alla Juve? È nostro compito far rimanere alta la concentrazione. Dobbiamo giocare una partita molto importante contro una bella squadra come il Lens, inarrestabile in casa, la miglior difesa della Ligue 1. Il modo migliore per prepararsi alla Juventus è giocare una partita molto buona".

Sugli infortunati ha aggiunto: "In termini di assenti, abbiamo ancora Quentin Merlin e Jean-Charles Castelletto che si sono fatti male all'adduttore destro. Spero che non sia troppo grave. Siamo tornati a casa ieri pomeriggio e ho lasciato andare tutti a casa. Abbiamo un giocatore come Fabien Centonze che ha ricevuto un colpo al polpaccio sinistro. Nicolas Pallois e Moussa Sissoko avevano i crampi... Dopo la Juve siamo pieni di piccoli feriti. È stato un viaggio lungo e faticoso".

Chiosa finale sul sistema di gioco visto a Torino: "Ho già in mente uno schema per le prossime 3 o 4 partite. Devo sempre cercare di essere due o tre mosse avanti, sugli schemi e sui giocatori che avremo a disposizione. Per la prima tappa, sapevo quale schema avremmo messo in atto. Ho in mente cosa voglio fare per la gara di ritorno... anche contro Lens. Dopo di che, c'è quello che sentiamo e le discussioni che abbiamo con i giocatori. È alla fine della partita che so se avevo ragione o torto. Prendiamo il risultato in faccia. Quando funziona, è normale, è il nostro lavoro. Quando non funziona, vieni spinto in giro. Nonostante tutto, siamo contenti quando giochiamo una buona partita, solida, a prescindere dal risultato. Ma il livello molto alto si giudica solo con i risultati".